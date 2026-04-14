Erste Schätzungen: GSK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GSK veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 1,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GSK in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 10,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 9,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,81 USD im Vergleich zu 3,72 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 45,53 Milliarden USD, gegenüber 43,05 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at