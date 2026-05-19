Erste Schätzungen: GSX Techedu A legt Quartalsergebnis vor

GSX Techedu A wird voraussichtlich am 02.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass GSX Techedu A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,61 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 205,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,018 CNY im Vergleich zu -0,180 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 7,05 Milliarden CNY, gegenüber 855,1 Millionen CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at