GSX Teched a Aktie
WKN DE: A2PLR7 / ISIN: US36257Y1091
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19.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GSX Techedu A legt Quartalsergebnis vor
GSX Techedu A wird voraussichtlich am 02.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass GSX Techedu A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 USD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,61 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 205,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,018 CNY im Vergleich zu -0,180 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 7,05 Milliarden CNY, gegenüber 855,1 Millionen CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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