GSX Teched a Aktie
WKN DE: A2PLR7 / ISIN: US36257Y1091
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: GSX Techedu A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GSX Techedu A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,540 CNY gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,64 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 193,2 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,637 CNY aus, während im Fiskalvorjahr -0,570 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,11 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 632,7 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
