Guangdong Huate Gas a Aktie
WKN DE: A40M5K / ISIN: CNE100005X64
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26.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Guangdong Huate Gas A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Guangdong Huate Gas A wird voraussichtlich am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,514 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Guangdong Huate Gas A nach der Prognose von 1 Analyst 350,2 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 336,5 Millionen CNY umgesetzt worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 CNY, gegenüber 1,54 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,39 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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