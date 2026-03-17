Guangdong Marubi Biotechnology a Aktie

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17.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Guangdong Marubi Biotechnology A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guangdong Marubi Biotechnology A wird sich voraussichtlich am 01.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,361 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,17 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 15,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,975 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,850 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,68 Milliarden CNY, gegenüber 2,95 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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