Guangdong Songfa Ceramics Aktie

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WKN DE: A2H779 / ISIN: CNE100001W02

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Guangdong Songfa Ceramics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guangdong Songfa Ceramics wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,64 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Guangdong Songfa Ceramics noch -0,170 CNY je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Guangdong Songfa Ceramics 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 10,78 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18662,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Guangdong Songfa Ceramics 57,5 Millionen CNY umsetzen können.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 7,74 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,96 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 50,03 Milliarden CNY, gegenüber 21,64 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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