Guangdong Songfa Ceramics Aktie
WKN DE: A2H779 / ISIN: CNE100001W02
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Guangdong Songfa Ceramics präsentiert Quartalsergebnisse
Guangdong Songfa Ceramics lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3,12 CNY je Aktie gegenüber 0,700 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Guangdong Songfa Ceramics in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 233,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 16,94 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 5,08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,90 CNY, gegenüber 2,96 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 52,66 Milliarden CNY im Vergleich zu 21,64 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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