Guangzhou Automobile Group a Aktie

Guangzhou Automobile Group a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1KBEV / ISIN: CNE100001NQ2

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Guangzhou Automobile Group A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Guangzhou Automobile Group A wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,049 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 22,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,27 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,88 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,124 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,860 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 111,64 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 94,73 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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