Erste Schätzungen: Guangzhou Automobile Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangzhou Automobile Group A veröffentlicht voraussichtlich am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,641 CNY. Dies würde einen Verlust von 256,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Guangzhou Automobile Group A -0,180 CNY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 23,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 30,08 Milliarden CNY gegenüber 24,32 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,799 CNY, gegenüber -0,860 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 107,64 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,73 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at