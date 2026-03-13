Guangzhou Automobile Group a Aktie
Erste Schätzungen: Guangzhou Automobile Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Guangzhou Automobile Group A veröffentlicht voraussichtlich am 28.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,069 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.
Guangzhou Automobile Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,10 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 21,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,573 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 95,04 Milliarden CNY, gegenüber 105,28 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
