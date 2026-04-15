Guangzhou Baiyun International Airport Aktie
WKN: 259803 / ISIN: CNE000001DX0
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Guangzhou Baiyun International Airport legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Guangzhou Baiyun International Airport wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,31 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,12 Milliarden CNY umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,555 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 0,390 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,97 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 7,41 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
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