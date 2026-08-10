Guangzhou Kingmed Diagnostics Group a Aktie

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WKN DE: A2PRYX / ISIN: CNE100002VW1

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A wird voraussichtlich am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,290 CNY je Aktie gegenüber -0,120 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,72 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 12,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,853 CNY, gegenüber -0,370 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 6,31 Milliarden CNY im Vergleich zu 6,03 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

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