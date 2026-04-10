Erste Schätzungen: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A veröffentlicht voraussichtlich am 25.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,150 CNY je Aktie gegenüber -1,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,048 CNY je Aktie, gegenüber -0,820 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 6,26 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at