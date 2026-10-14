Guangzhou Kingmed Diagnostics Group a Aktie

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WKN DE: A2PRYX / ISIN: CNE100002VW1

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,260 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A noch 0,010 CNY je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,76 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 13,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,871 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,370 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 6,33 Milliarden CNY, gegenüber 6,03 Milliarden CNY im Vorjahr.

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