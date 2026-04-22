Erste Schätzungen: Guardant Health legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Guardant Health wird sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Guardant Health im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,806 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,770 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Guardant Health nach den Prognosen von 20 Analysten 279,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 37,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 203,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,960 USD aus. Im Vorjahr waren -3,320 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 1,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 982,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at