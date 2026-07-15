Guardant Health Aktie

Guardant Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5RY / ISIN: US40131M1099

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Guardant Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Guardant Health wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Verlust von -0,748 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 35,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 314,2 Millionen USD gegenüber 232,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,878 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 1,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 982,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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