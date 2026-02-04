Guardant Health Aktie

Guardant Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5RY / ISIN: US40131M1099

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Guardant Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guardant Health präsentiert in der voraussichtlich am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,763 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Guardant Health im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 271,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 21 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 34,69 Prozent gesteigert.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,074 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -3,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 971,8 Millionen USD, gegenüber 739,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

