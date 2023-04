Erste Schätzungen: Guardian Capital Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Guardian Capital Group präsentiert in der voraussichtlich am 11.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,501 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 213,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,160 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 17,74 Prozent auf 61,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Guardian Capital Group noch 75,1 Millionen CAD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,35 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,760 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 243,8 Millionen CAD, gegenüber 201,0 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at