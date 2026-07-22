Erste Schätzungen: Guardian Pharmacy Services A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guardian Pharmacy Services A lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,262 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Guardian Pharmacy Services A 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Guardian Pharmacy Services A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 340,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Guardian Pharmacy Services A 344,3 Millionen USD umsetzen können.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at