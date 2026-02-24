Guardian Pharmacy Service a Aktie
WKN DE: A3EXGR / ISIN: US40145W1018
|
24.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Guardian Pharmacy Services A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Guardian Pharmacy Services A wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,268 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,52 Prozent erhöht. Damals waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 390,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 338,6 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,983 USD je Aktie, gegenüber -1,770 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Guardian Pharmacy Services Inc Regsotered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Guardian Pharmacy Services A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Guardian Pharmacy Services A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Guardian Pharmacy Services A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Guardian Pharmacy Services Inc Regsotered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Guardian Pharmacy Services Inc Regsotered Shs -A-
|33,01
|-1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich schwächer -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag vorbörslich nach, während der deutsche Leitindex eher seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.