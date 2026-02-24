Guardian Pharmacy Service a Aktie

Guardian Pharmacy Service a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EXGR / ISIN: US40145W1018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Guardian Pharmacy Services A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Guardian Pharmacy Services A wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,268 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,52 Prozent erhöht. Damals waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 390,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 338,6 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,983 USD je Aktie, gegenüber -1,770 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Guardian Pharmacy Services Inc Regsotered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Guardian Pharmacy Services Inc Regsotered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Guardian Pharmacy Services Inc Regsotered Shs -A- 33,01 -1,58% Guardian Pharmacy Services Inc Regsotered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:01 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich schwächer -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag vorbörslich nach, während der deutsche Leitindex eher seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen