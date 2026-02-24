Erste Schätzungen: Guardian Pharmacy Services A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Guardian Pharmacy Services A wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,268 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,52 Prozent erhöht. Damals waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 390,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 338,6 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,983 USD je Aktie, gegenüber -1,770 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at