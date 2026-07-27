Gujarat Gas Aktie

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WKN DE: A2PB0Y / ISIN: INE844O01030

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gujarat Gas gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gujarat Gas lässt sich voraussichtlich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gujarat Gas die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,67 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Gas 4,76 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gujarat Gas in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 142,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 93,96 Milliarden INR im Vergleich zu 38,71 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 22,97 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 21,55 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 293,85 Milliarden INR, gegenüber 236,14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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