Erste Schätzungen: Gujarat Gas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gujarat Gas wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,79 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 67,24 Prozent erhöht. Damals waren 4,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 79,93 Milliarden INR – ein Plus von 111,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gujarat Gas 37,80 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 27,69 INR, gegenüber 21,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 327,37 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 236,14 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at