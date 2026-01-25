Gujarat State Fertilizers & Chemicals Aktie
WKN DE: A1J7RT / ISIN: INE026A01025
|
25.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gujarat State Fertilizers Chemicals legt Quartalsergebnis vor
Gujarat State Fertilizers Chemicals stellt voraussichtlich am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 3,10 INR. Dies würde einer Verringerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gujarat State Fertilizers Chemicals 3,36 INR je Aktie vermeldete.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 29,66 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,14 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 16,30 INR im Vergleich zu 14,83 INR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 105,22 Milliarden INR, gegenüber 58,01 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Gujarat State Fertilizers Chemicals legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Gujarat State Fertilizers Chemicals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
|173,65
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.