Erste Schätzungen: Gujarat State Fertilizers Chemicals legt Quartalsergebnis vor

Gujarat State Fertilizers Chemicals stellt voraussichtlich am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 3,10 INR. Dies würde einer Verringerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gujarat State Fertilizers Chemicals 3,36 INR je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 29,66 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,14 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 16,30 INR im Vergleich zu 14,83 INR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 105,22 Milliarden INR, gegenüber 58,01 Milliarden INR im vorigen Jahr.

