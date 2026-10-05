Guldbrev Aktie

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WKN DE: A41L5S / ISIN: SE0025667033

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Guldbrev verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Guldbrev äußert sich voraussichtlich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,900 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 18,84 Prozent auf 123,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Guldbrev noch 103,5 Millionen SEK umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,20 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,37 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 526,0 Millionen SEK, gegenüber 404,9 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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