Guldbrev Aktie
WKN DE: A41L5S / ISIN: SE0025667033
|
05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Guldbrev verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Guldbrev äußert sich voraussichtlich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,900 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 18,84 Prozent auf 123,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Guldbrev noch 103,5 Millionen SEK umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,20 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,37 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 526,0 Millionen SEK, gegenüber 404,9 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Guldbrev Holding AB (publ) Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Guldbrev verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Guldbrev Holding AB (publ) Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Guldbrev Holding AB (publ) Registered Shs
|1,34
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.