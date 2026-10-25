Erste Schätzungen: Gunma Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gunma Bank wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 50,01 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,11 Prozent erhöht. Damals waren 36,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Gunma Bank nach der Prognose von 1 Analyst 34,20 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 43,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,20 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 184,38 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 154,87 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 151,45 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 263,64 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at