Gunma Bank Aktie

Gunma Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859182 / ISIN: JP3276400003

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19.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gunma Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gunma Bank stellt voraussichtlich am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 42,19 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 14,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gunma Bank 36,77 JPY je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Gunma Bank nach der Prognose von 1 Analyst 34,10 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 40,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56,95 Milliarden JPY umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 180,47 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 154,87 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 141,60 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 263,64 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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