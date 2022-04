Erste Schätzungen: GXO Logistics präsentiert Quartalsergebnisse

GXO Logistics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,527 USD aus. Im letzten Jahr hatte GXO Logistics einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,07 Milliarden USD gegenüber 1,82 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD, gegenüber 2,09 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 8,83 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,94 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at