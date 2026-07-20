Erste Schätzungen: GXO Logistics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GXO Logistics gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,583 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,96 Prozent auf 3,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte GXO Logistics noch 3,30 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 14,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at