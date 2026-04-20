Erste Schätzungen: GXO Logistics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GXO Logistics lässt sich voraussichtlich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GXO Logistics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,368 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,810 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll GXO Logistics nach den Prognosen von 13 Analysten 3,22 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,98 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,01 USD, gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 13,95 Milliarden USD im Vergleich zu 13,18 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at