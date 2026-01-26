Erste Schätzungen: GXO Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GXO Logistics äußert sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,834 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GXO Logistics 0,830 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,25 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei GXO Logistics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,48 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,47 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,12 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 13,15 Milliarden USD, gegenüber 11,71 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at