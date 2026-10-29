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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: H&R GmbH präsentiert Quartalsergebnisse

H&R GmbH stellt voraussichtlich am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,530 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 412,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 32,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 310,6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -1,040 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,24 Milliarden EUR waren.

Redaktion Finanzen.net

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