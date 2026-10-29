H&R Aktie
WKN DE: A2E4T7 / ISIN: DE000A2E4T77
|
29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: H&R GmbH präsentiert Quartalsergebnisse
H&R GmbH stellt voraussichtlich am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,530 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 412,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 32,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 310,6 Millionen EUR in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -1,040 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,24 Milliarden EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu H&R GmbH & Co. KGaA
|
29.10.26
|Erste Schätzungen: H&R GmbH präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.26
|EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA publishes preliminary results for third quarter of 2026 (EQS Group)
|
27.10.26
|EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht vorläufige Ergebnisse zum 3. Quartal 2026 (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA seit heute im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA Listed in the Scale Segment of the Frankfurt Stock Exchange as of Today (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA publishes Half-Year Report 2026 and confirms preliminary results (EQS Group)
|
13.08.26
|Ausblick: H&R GmbH präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu H&R GmbH & Co. KGaA
Aktien in diesem Artikel
|H&R GmbH & Co. KGaA
|6,98
|-3,06%