Erste Schätzungen: H+H International A-S (B) legt Quartalsergebnis vor

H+H International A-S (B) wird voraussichtlich am 18.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 7,10 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,20 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 23,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,03 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 836,0 Millionen DKK umgesetzt.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 21,39 DKK je Aktie, gegenüber 17,50 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 3,59 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 3,02 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at