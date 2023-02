Erste Schätzungen: H+H International A-S (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

H+H International A-S (B) äußert sich voraussichtlich am 02.03.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,50 DKK. Das entspräche einer Verringerung von 48,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,90 DKK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 844,0 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 731,0 Millionen DKK umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 20,45 DKK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 17,50 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,64 Milliarden DKK, gegenüber 3,02 Milliarden DKK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at