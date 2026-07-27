H+H International A-S Aktie

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WKN: 880442 / ISIN: DK0015202451

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: H+H International A-S (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

H+H International A-S (B) äußert sich voraussichtlich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,650 DKK je Aktie gegenüber -37,300 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 719,0 Millionen DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 731,0 Millionen DKK aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,180 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -40,300 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,66 Milliarden DKK, gegenüber 2,74 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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