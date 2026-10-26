H+H International A-S Aktie
WKN: 880442 / ISIN: DK0015202451
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: H+H International A-S (B) präsentiert Quartalsergebnisse
H+H International A-S (B) wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,000 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,700 DKK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll H+H International A-S (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 749,3 Millionen DKK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 738,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 1,52 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,188 DKK im Vergleich zu -40,300 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,68 Milliarden DKK, gegenüber 2,74 Milliarden DKK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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