Erste Schätzungen: H+H International A-S (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

H+H International A-S (B) stellt voraussichtlich am 06.05.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,50 DKK aus. Im letzten Jahr hatte H+H International A-S (B) einen Gewinn von 2,70 DKK je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 28,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 642,0 Millionen DKK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 828,0 Millionen DKK aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,82 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 17,50 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,46 Milliarden DKK, gegenüber 3,02 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at