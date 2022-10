Erste Schätzungen: H+H International A-S (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

H+H International A-S (B) wird voraussichtlich am 10.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 6,30 DKK aus. Im letzten Jahr hatte H+H International A-S (B) einen Gewinn von 4,70 DKK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll H+H International A-S (B) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 981,0 Millionen DKK im Vergleich zu 811,0 Millionen DKK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,66 DKK im Vergleich zu 17,50 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 3,72 Milliarden DKK, gegenüber 3,02 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at