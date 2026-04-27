H+H International A-S Aktie
WKN: 880442 / ISIN: DK0015202451
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: H+H International A-S (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
H+H International A-S (B) wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,000 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte H+H International A-S (B) -0,700 DKK je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 526,0 Millionen DKK aus – das entspräche einem Minus von 22,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,0 Millionen DKK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,027 DKK im Vergleich zu -40,300 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,64 Milliarden DKK, gegenüber 2,74 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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