Erste Schätzungen: H Lundbeck A-S Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

H Lundbeck A-S Registered B lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass H Lundbeck A-S Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,941 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,780 DKK je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,12 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Plus von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,73 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,79 DKK, gegenüber 3,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 24,32 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,06 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at