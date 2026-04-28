Erste Schätzungen: H Lundbeck A-S Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

H Lundbeck A-S Registered B öffnet voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 DKK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,66 Milliarden DKK aus – eine Steigerung von 5,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte H Lundbeck A-S Registered B einen Umsatz von 6,31 Milliarden DKK eingefahren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,51 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,22 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,52 Milliarden DKK, gegenüber 24,35 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at