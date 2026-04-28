H. Lundbeck A-S Registered b Aktie
WKN DE: A3DMBV / ISIN: DK0061804770
|
28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: H Lundbeck A-S Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
H Lundbeck A-S Registered B öffnet voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 DKK erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,66 Milliarden DKK aus – eine Steigerung von 5,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte H Lundbeck A-S Registered B einen Umsatz von 6,31 Milliarden DKK eingefahren.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,51 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,22 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,52 Milliarden DKK, gegenüber 24,35 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu H. Lundbeck A-S Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: H Lundbeck A-S Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: H Lundbeck A-S Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: H Lundbeck A-S Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: H Lundbeck A-S Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu H. Lundbeck A-S Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|H. Lundbeck A-S Registered Shs -B-
|5,78
|-1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.