Erste Schätzungen: H Lundbeck A-S Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

H Lundbeck A-S Registered B gibt voraussichtlich am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,13 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei H Lundbeck A-S Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,970 DKK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll H Lundbeck A-S Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,21 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,93 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 4,71 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,70 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,22 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 25,83 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 24,35 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at