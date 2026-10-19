Erste Schätzungen: Hackett Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hackett Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,373 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hackett Group in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 68,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 73,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD im Vergleich zu 0,460 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 274,5 Millionen USD, gegenüber 305,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at