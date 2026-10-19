Hackett Group Aktie
WKN DE: A0NAKZ / ISIN: US4046091090
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hackett Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hackett Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,373 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hackett Group in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 68,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 73,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD im Vergleich zu 0,460 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 274,5 Millionen USD, gegenüber 305,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hackett Group Inc
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Hackett Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Hackett Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Hackett Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Hackett Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Hackett Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Hackett Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|Hackett Group Inc
|10,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.