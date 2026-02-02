Hackett Group Aktie
WKN DE: A0NAKZ / ISIN: US4046091090
|
02.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hackett Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hackett Group öffnet voraussichtlich am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,387 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 70,1 Millionen USD – ein Minus von 11,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hackett Group 79,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,05 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 296,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 313,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
