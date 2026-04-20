Hackett Group Aktie

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WKN DE: A0NAKZ / ISIN: US4046091090

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hackett Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hackett Group wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,347 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 71,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,9 Millionen USD in den Büchern standen.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 297,6 Millionen USD, gegenüber 305,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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