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WKN DE: A0NAKZ / ISIN: US4046091090

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hackett Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hackett Group wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,337 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 461,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.

Hackett Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,460 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 280,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 305,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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