Erste Schätzungen: Hacksaw Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hacksaw Registered lädt voraussichtlich am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,160 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hacksaw Registered 1,22 SEK je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 60,1 Millionen EUR, was einem Umsatz von 497,3 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,686 EUR je Aktie, gegenüber 5,49 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 259,8 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 2,18 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at