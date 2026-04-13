Erste Schätzungen: Hacksaw Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hacksaw Registered wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,145 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hacksaw Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,960 SEK in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 56,6 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 504,9 Millionen SEK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,676 EUR, gegenüber 5,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 257,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,18 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at