Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HAIN CELESTIAL GROUP wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HAIN CELESTIAL GROUP noch ein Verlust pro Aktie von -1,490 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 359,2 Millionen USD gegenüber 390,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,154 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,890 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at