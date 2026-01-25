HAIN CELESTIAL GROUP Aktie

HAIN CELESTIAL GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908170 / ISIN: US4052171000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HAIN CELESTIAL GROUP wird voraussichtlich am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass HAIN CELESTIAL GROUP im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,002 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,150 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 385,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HAIN CELESTIAL GROUP einen Umsatz von 411,5 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,018 USD aus. Im Vorjahr waren -5,890 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.

mehr Nachrichten

Analysen zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HAIN CELESTIAL GROUP INC. 1,07 0,94% HAIN CELESTIAL GROUP INC.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
08:44 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen