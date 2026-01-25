Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HAIN CELESTIAL GROUP wird voraussichtlich am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass HAIN CELESTIAL GROUP im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,002 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,150 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 385,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HAIN CELESTIAL GROUP einen Umsatz von 411,5 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,018 USD aus. Im Vorjahr waren -5,890 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at