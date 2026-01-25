HAIN CELESTIAL GROUP Aktie
WKN: 908170 / ISIN: US4052171000
|
25.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HAIN CELESTIAL GROUP wird voraussichtlich am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass HAIN CELESTIAL GROUP im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,002 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,150 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 385,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HAIN CELESTIAL GROUP einen Umsatz von 411,5 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,018 USD aus. Im Vorjahr waren -5,890 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.
|
06:21
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.09.25
|Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.08.25
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.
Aktien in diesem Artikel
|HAIN CELESTIAL GROUP INC.
|1,07
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.