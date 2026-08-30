HAIN CELESTIAL GROUP Aktie
WKN: 908170 / ISIN: US4052171000
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30.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HAIN CELESTIAL GROUP wird voraussichtlich am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,031 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 23,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 278,0 Millionen USD gegenüber 363,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,157 USD, gegenüber -5,890 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,37 Milliarden USD im Vergleich zu 1,56 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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